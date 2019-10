Les voitures électriques retiennent l’attention à Asbestos

Asbestos (RL) - L’organisme Équiterre, en collaboration avec Desjardins, le gouvernement du Québec, la MRC des Sources, les commerçants automobiles de la région et l’association des véhicules électriques du Québec, tenait une journée d’essais de véhicules pour les gens de la région lors du rendez-vous branché des Sources, le samedi 5 octobre dernier. Cette journée de découvertes et de discussions avec des experts se déroulait dans le stationnement de la caisse Desjardins d’Asbestos et était ouverte au grand public, afin d’aider à mieux comprendre les bienfaits énergétiques de se véhiculer sans pétrole.

Une conférence de M.Daniel Rochefort, consultant développement durable chez Équiterre, aura permis d’ailleurs de mieux comprendre également les avantages mécaniques et budgétaires qu’offrent ces types de véhicules. Une prise de conscience s’est également faite quant à l’ampleur de l’engouement des véhicules électriques au Québec, alors que pour l’année2018 uniquement, les chiffres avancés démontraient que 10% des automobiles neuves vendues étaient des voitures électriques. De plus, à la lueur des informations obtenues et de la tangente actuelle ce chiffre est appelé à possiblement doubler pour ce qui est de l’année en cours.

Ce n’est certes pas par hasard que l’organisme Équiterre avait choisi de faire ce rendez-vous chez Desjardins des Sources, alors que ces derniers ont procédé l’an dernier à l’installation d’une borne de recharge. MmeGeneviève Roy, directrice générale de la Caisse Desjardins des Sources confia par voie de communiqué: «Nous sommes fiers de compter une borne de recharge rapide à notre siège social à Asbestos. Nos membres et clients, les citoyens de la région ainsi que les visiteurs peuvent bénéficier de bornes qui facilitent leurs déplacements. Récemment, les gens nous ont démontré, en grand nombre, qu’ils sont de plus en plus conscients qu’ils devront revoir leurs choix de consommation à l’égard de leurs modes de transport et d’habitation. Nous serons là pour les accompagner et les soutenir dans cette transition, car le développement durable fait partie de l’ADN coopératif de Desjardins».

Le support de la MRC était également sans équivoque. «Dans la dernière année, les élus de la MRC ont voulu poser un autre geste significatif pour faire vivre la vision de développement durable qui anime notre territoire. Ainsi, nous avons fait installer une borne de recharge dans chaque municipalité et deux bornes au Parc régional du Mont-Ham. Nous sommes maintenant équipés pour accueillir les travailleurs et les voyageurs qui conduisent des véhicules électriques» affirme Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire d’Asbestos