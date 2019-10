La population invitée à tester les avantages de la voiture électrique

Asbestos – La Caisse Desjardins des Sources et la MRC des Sources accueillent le Rendez- vous branché d’Équiterre. Lors de cet évènement, les citoyens, élus et acteurs de la région sont conviés à tenter l’expérience électrique en compagnie d’experts en électrification des transports et de concessionnaires automobiles de la région.

L’électrification des transports : une solution pour le Québec qui prend de la vitesse

Au Québec, le transport routier est responsable de 43 % des émissions de gaz à effet de serre et de 75 % de la consommation totale de pétrole. Selon Marilène Bergeron, chargée de projet en transport écologique chez d’Équiterre : « Le parc automobile électrique progresse rapidement, mais demeure marginal par rapport aux ventes de véhicules à essence et la croissance fulgurante des VUS et camions légers au Québec. Afin d’accélérer ce virage, les subventions gouvernementales à l’achat d’un véhicule électrique ont un rôle majeur à jouer, et ce le temps, d’atteindre une masse critique de 100 000 véhicules électriques sur nos routes, objectif fixé par le gouvernement du Québec pour 2020. De plus, le rôle des municipalités et des organisations est important pour renforcer ces efforts. Ces dernières peuvent mettre en place des incitatifs financiers ou encore des infrastructures de recharge qui sont mises à la disposition de leurs employés, et de la population, comme le témoignent les initiatives de la Caisse Desjardins des Sources et de la MRC des Sources » conclut-elle.

Desjardins et la MRC des Sources prennent le virage électrique

Mouvement Desjardins participe activement à la transition énergétique au Québec notamment à travers sa contribution au déploiement d’un réseau de 200 bornes de recharge pour véhicules électriques offert au grand public à travers son réseau des caisses qui couvrent l’ensemble du territoire québécois.