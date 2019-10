Saint-Adrien se démarque au forum développement durable

Saint-Adrien (RL) - La municipalité de Saint-Adrien s’est démarquée de ses pairs, en remportant deux prix en importances lors du plus récent forum du développement durable, qui se tenait au centre des congrès de l’hôtel Le Victorin de Victoriaville, les 26 et 27 septembre dernier. L’évènement qui en était à une cinquième édition rassemblait 22 municipalités venues d’un peu partout au Québec, autour d’ateliers de travail d’une durée d’un jour et demi. Ainsi, deux représentants du conseil municipal de Saint-Adrien, dont faisait partie le maire suppléant Claude Dupont, étaient sur place pour travailler en compagnie d’experts, à l’élaboration d’un projet intégrant les valeurs du développement durable pour la petite municipalité de la MRC des Sources. «Il n’y a plus de lieu de restauration sur le territoire de Saint-Adrien depuis un certain temps et comme il y a une augmentation marquée de l’achalandage dans la région en lien avec le tourisme et le développement économique, nous nous devions de travailler à trouver une solution viable à long terme pour assurer un service aux passants, aux visiteurs, ainsi qu’à nos résidents.» De confier M.Dupont.

Le projet en soi, consiste à établir un centre multiservice en alimentation permettant de promouvoir une saine alimentation au travers d’un point de restaurant, d’une épicerie en vrac et d’une cuisine communautaire, tous réuni sous un même toit. La promotion des produits locaux et l’approvisionnement auprès des producteurs de la région font également partie intégrante du projet en développement. «Je tiens à remercier les membres de notre équipe de travail, car nous sommes évidemment très fiers de voir que notre projet fût bien accueilli et qu’il a retenu autant l’attention. Il se veut rassembleur, mobilisateur et il aidera très certainement à augmenter le tissu social de notre région. Nous sommes d’autant plus fiers d’avoir remporté les deux grands prix du forum, ce qui est un fait plutôt rare, soit; le prix du public et le prix du Jury. Ces honneurs assortis respectivement de bourses de 5000$ et 10000$, nous permettrons de présenter un projet concret à nos concitoyens à participer avec eux à la réalisation et à l’implantation de celui-ci pour le bien de la communauté.» De conclure, monsieur, le maire suppléant.