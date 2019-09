Du verre, de l’environnement et un conteneur à Stoke

Stoke (RC) – Il est reconnu que les citoyennes et citoyens de Stoke sont actifs dans leur milieu, particulièrement dans l’espace du centre communautaire où gravite le Cercle de Fermières. Réunis le 10 septembre en début de soirée à l’occasion de leur première réunion de l’automne, c’est au départ une vingtaine de Fermières qui ont déposé avec fierté leurs verres dans le nouveau conteneur prévu à cet effet.

La présidente du cercle, Claudette Lachance, tout comme ses membres, est très heureuse de cet acquis. «C’est depuis plus de trois ans que nous sommes engagées à l’environnement, particulièrement au niveau de la récupération du verre. Encore fallait-il que le conteneur soit parmi l’un des cinq emplacements qui regroupent les villes et municipalités de Racine, Richmond, Valcourt, Windsor et bien sûr Stoke dont le conteneur a été installé à proximité du centre communautaire», précise MmeLachance.

Bien que les Fermières aient accepté l’initiative de mettre en valeur le verre, plusieurs citoyennes et citoyens ont aussi préparé leur contenu de verre qui est maintenant dans le conteneur tout près du centre communautaire. De plus, des zones de Sherbrooke, Ascot et Saint-Élie sont accessibles au territoire de Stoke, ce qui permet l’utilisation du conteneur.

Rappelons en date du 5 août dernier que les cinq conteneurs de récupération du verre étaient prêts à être utilisés dans le Val-Saint-François. À partir de maintenant, les citoyens peuvent y déposer leurs pots et bouteilles de verre sans couvercle, peu importe le format et la couleur. Cette matière sera acheminée à l’entreprise2M Ressources. Les élus de la MRC avaient autorisé un investissement de 60000$ pour l’installation de 5 nouveaux conteneurs de verre. Une résolution en ce sens avait été adoptée à l’unanimité lors de la rencontre du conseil en date du 17 avril dernier.

Le Cercle des Fermières regroupe 31 personnes. Le conseil d’administration regroupe Claudette Lachance, présidente; Denise Ducharme, vice-présidente; Marie-Paule Roch, secrétaire; Maryse Dion; Diane Chabot et Mireille Marcoux, conseillère.