Les conteneurs de récupération du verre sont arrivés!

Val-Saint-François – Les nouveaux conteneurs de récupération du verre sont prêts à être utilisés dans le Val-Saint-François. À partir de maintenant, les citoyens peuvent y déposer leurs pots et bouteilles de verre sans couvercle, peu importe le format et la couleur. Cette matière sera acheminée à l’entreprise2M Ressources. Rappelons que les élus de la MRC ont autorisé un investissement de 60000$ pour l’installation de 5 nouveaux conteneurs de verre. Une résolution en ce sens a été adoptée à l’unanimité lors de la rencontre du Conseil du 17 avril dernier.

Depuis plus de 2 ans, la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton dispose d’un conteneur de récupération du verre et le projet fonctionne bien. Il y a également un conteneur à l’écocentre régional situé à Melbourne. Plusieurs citoyens s’impliquent d’ailleurs dans la récupération du verre dans le Val-Saint-François, dont le comité du verre à Saint-Denis-de-Brompton et Opération Verre-Vert à Racine. C’est donc fort de cette expérience que la MRC ait décidé d’implanter des conteneurs un peu partout sur son territoire. «Mes collègues élus et moi-même sommes très enthousiastes envers ce projet. Nous espérons que nous pourrons ainsi mieux recycler notre verre», affirme M.Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Les nouveaux conteneurs sont installés aux endroits suivants :

• Magasin général J.H. Martin à Racine (352, route 243, Racine)

• Aréna P.E. Lefebvre à Richmond (800, rue Gouin, Richmond)

• Garage municipal de Stoke (365, rue Principale, Stoke)

• IGA Ouimette Fille et Fils inc. à Valcourt (675, rue de la Montagne, Valcourt)

• Centre sportif J.A. Lemay à Windsor (250, rue Georges-Guilbault, Windsor)

Pour en savoir plus sur les types de verre acceptés et refusés, l’emplacement des conteneurs ou pour toute autre information, on peut visiter le www.val-saint-francois.qc.ca/recuperation-verre. «Je tiens à rappeler aux citoyens que le verre est toujours accepté dans le bac bleu. Toutefois, s’ils souhaitent s’assurer d’un meilleur recyclage de cette matière, je les invite à la déposer dans un conteneur près de chez eux», conclut M.Cayer.