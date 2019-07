Les travaux se poursuivent à l’usine de filtration

Windsor (RC) – Annoncés officiellement le 14 janvier dernier, les travaux à l’usine de filtration de Windsor se poursuivent parmi les échéanciers. Pour l’instant, les diverses équipes s’affairent à agrandir le bâtiment afin d’accroitre les espaces nécessaires à l’intérieur du bâtiment. De l’autre côté de la route249, une nouvelle prise d’eau sera aménagée près du Poste Charles.

Rappelons que la mise aux normes de l’usine de filtration comprendra notamment un changement de procédés dans le traitement de l’eau potable et l’ajout de bassins. De plus, un nouveau système de filtration et d’élimination des bactéries par ultraviolet procureront une meilleure efficacité de traitement et amélioreront la qualité de l’eau potable.

« Les premiers travaux seront effectués dans l’une des deux réserves d’eau potable de l’usine. Notre objectif est d’effectuer les travaux tout en maintenant les activités de filtration et de production d’eau potable. Toutefois, étant donné que les travaux entrepris dans l’une des réserves peuvent avoir des conséquences sur le traitement à court terme, il se pourrait que des avis d’ébullition soient nécessaires. Bien évidemment, la population sera avertie le cas échéant », précise le directeur général de la Ville, Carlo Fleury.

Tout au long de la période estivale, la Ville de Windsor tiendra la population informée durant les différentes étapes des travaux. Celles-ci devraient s’échelonner sur l’ensemble de l’année2019.