Une famille, une pharmacienne et un autocollant pour le Familiprix de Windsor et le Remplisvert

Windsor (RC) – Le mouvement #Remplisvert a été officiellement lancé par une famille de Windsor le 15 juin, dès 8h du matin, regroupant Marie-Christine Godbout et Benoit Russels et leurs six enfants, Matthieu, Jérôme, Guillaume, Maxime, Louis et Arnaud, tous frères et sœur âgés de 5 à 13 ans. Dès cette heure, la pharmacienne-propriétaire Marilyne Isabelle ouvrait ses portes pour être la première commerçante à apposer à Windsor le premier autocollant (127mm x 67mm) du mouvement devant la vitrine de la pharmacie.

Cet autocollant permettra aux commerces, places d’affaires et autres endroits d’apposer dans leur vitrine aux passants qu’ils sont bienvenus à remplir un mouvement Remplivert, qui n’est plus une bouteille à consignée à mettre au bac ou au pire, mais simplement une gourde ou un contenant pouvant être réutilisé, ainsi que l’utilisation d’une buvette dans les places publiques où endroits.

Maxime, ses frères, parents et Marilyne

Maxime Russels s’est souvenu d’une journée très chaude à Orford. «Ma mère avait constaté qu’il n’y avait que des bouteilles d’eau en plastique et jetables. C’était aussi également à Drummondville dans des commerces qui ne tenaient pas de buvettes et de gourdes dans des secteurs pourtant achalander. Avec mes cinq frères et nos parents, nous avons décidé durant les dernières semaines de mettre en action notre mouvement, surtout que la journée du 15 juin correspondait avec la 6e édition de La grande journée des Petits Entrepreneurs qui se tenait aux quatre coins du Québec», rappelle Maxime, qui a eu l’occasion le jour d’avant d’être présente avec Marilyne Isabelle pour une entrevue à la télé.

«Nous sommes fiers d’être le premier commerce à acheter un autocollant Remplisvert et d’aider ces jeunes entrepreneurs en devenant également un point de vente pour tous les commerçants de la région qui voudront aussi afficher l’autocollant Remplisvert à leur vitrine. Leurs clients pourront ainsi entrer dans leur commerce sans être gênés de demander de remplir leur gourde! Depuis notre virage vert, nous nous efforçons de faire la lutte à la sur utilisation des produits de plastique par différentes actions. Remplisvert est donc un projet parfait pour nous. Nous allons faire installer une buvette murale pour permettre aux clients de remplir leur propre bouteille réutilisable. Nous croyons que pour rallier le plus de gens à la cause écolo, il ne faut pas imposer nos idées, mais plutôt offrir des alternatives vertes que les gens peuvent facilement intégrer», considère MmeIsabelle.

En fait, beaucoup de médias de diverses régions ont recueilli les propos de la famille Godbout-Russells, surtout Maxime. Cependant, le meilleur moment a été celui où Marilyne Isabelle ouvrait sa porte à la famille Godbout-Russells samedi dernier, dès 8h, pour apposer le collant, premier en sol windsorois pour un coût raisonnable, et repartir vers l’arrondissement Rock Forest-Saint-Élie-Deauville à Sherbrooke afin de participer à Les petits entrepreneurs parmi les 6700 enfants à travers Québec. Une journée bien remplie et ce n’est pas terminé!