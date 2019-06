Les collectes des résidus domestiques dangereux toujours aussi populaires

Val-St-François – La collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) est maintenant une tradition dans la MRC du Val-Saint-François. Depuis 23 ans, les trois premiers samedis du mois de mai sont le théâtre de ces journées hors du commun. Ainsi, les citoyens de la région ont pu déposer leurs produits dangereux le 4 mai à Valcourt, le 11 mai à Windsor et le 18 mai à Richmond. Pour 2019, l’exercice a permis d’amasser près de 41 tonnes de matières.

D’avril à novembre, les citoyens peuvent amener leurs résidus domestiques dangereux à l’écocentre régional situé à Canton de Melbourne. Or, les journées de collectes sont une occasion de plus de se débarrasser écologiquement et de façon sécuritaire de ces matières. «Cette année, ce sont 801 citoyens qui ont participé aux journées de collectes. En comparaison, il y en avait 782 l’an passé. Je suis heureux de constater que le service répond à un réel besoin», affirme Luc Cayer, préfet de la MRC et présent lors de la collecte à Valcourt.

Les collectes de résidus domestiques dangereux en chiffre: 801 citoyens participants, 40.8 tonnes de matières dangereuses amassées et 66 bénévoles et collaborateurs.