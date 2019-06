La Journée de l’Arbre pour l’environnement et les amis

Saint-François (RC) – Le comité de l’environnement de la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton recevait les Tomcodois et Tomcodoises à l’occasion de la Journée de l’Arbre qui se tenait au parc des Pionniers.

Par un brin frisquet en début d’avant-midi du 18 mai, les 10 tonnes de terre noire ont fait l’affaire des citoyens et peu à peu, les bras ont réchauffé graduellement.

Quant aux arbustes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du Mois de l’Arbre, huit essences étaient disponibles dont les chênes, les érables à sucre et les merisiers. À cette occasion et concerné de l’environnement depuis une quinzaine d’années, Jacques Dion était sur place pour apprécier cette journée, tout comme pour le maire de Saint-François, Gérard Messier.