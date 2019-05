Le Val-Saint-François dit bye bye aux sacs de plastique

Windsor – La Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François a lancé sa campagne intitulée Bye bye sac de plastique. Rassemblés au Parc historique de la Poudrière durant l’avant-midi du 27 mai, le préfet, les maires, conseillers municipaux, gens d’affaires et attachés de presse ont soutenu l’initiative.

Rappelons qu’à partir du 1er janvier 2020, les 18 municipalités du territoire interdiront la distribution de sacs de plastique à usage unique dans les commerces. Le Val-Saint-François deviendra ainsi la première MRC en Estrie à bannir ces sacs de son territoire. La campagne de promotion utilisera le slogan Prenez part au mouvement! et elle sera déployée en deux volets.

Les commerçants seront d’abord visés au printemps et à l’été. En effet, l’Escouade verte de la MRC visitera tous les commerces dans les prochaines semaines. Elle leur remettra une trousse composée d’un carton d’information, d’une électrostatique et d’un carton-tente. Ces outils aideront les marchands à informer leur clientèle de la nouvelle règlementation. «Il est très important pour nous d’accompagner les commerçants dans cette transition. C’est eux qui devront appliquer le bannissement des sacs de plastique, alors il est essentiel que la MRC soit avec eux là-dedans», affirme Luc Cayer, préfet de la MRC.

Cet automne, la campagne promotionnelle s’adressera particulièrement aux citoyens. Un carton d’information sera envoyé à tous les résidents de la région et des affiches seront disposées dans les endroits publics. Des publicités dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux complèteront le tout. Notons que les outils de la campagne ont été développés en collaboration avec Bertha, une agence de communication marketing située à Richmond.

Pour en savoir plus sur le bannissement des sacs de plastique dans la MRC du Val-Saint-François, on peut visiter le www.sacdeplastique.ca. On y trouve une foule d’information sur les sacs visés par le bannissement, les modalités de la règlementation, la campagne de sensibilisation et bien plus. Les gens sont invités à visiter le site souvent, puisque du contenu sera ajouté dans les prochaines semaines.