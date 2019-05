Journée de l’Arbre à Windsor

Windsor – Installés à l’arrière du garage municipal de Windsor, la mairesse Sylvie Bureau, ses collègues du conseil municipal, des employés de la Ville étaient au poste pour la Journée de l’Arbre, samedi dernier durant l’avant-midi. Pour 2019, huit essences étaient disponibles: les cerisiers, les bouleaux, les pins, les épinettes ainsi que deux essences de chênes et d’érables. Les gens avaient aussi suffisamment de terre. Sur cette photo apparait la mairesse avec Romy et Clovis et leur père, Jean-François Lessard. (RC)