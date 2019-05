Ouverture du Marché champêtre : « Mangeons local, c’est naturel »

Canton de Melbourne (RC) – Fidèle à ses objectifs qui est de fournir à la population des produits sains et locaux, le Marché champêtre de Melbourne entame cette année sa 16e saison. La population et les médias étaient invités à l’ouverture officielle du marché le samedi 18 mai, à 10h30.

Cette année, le conseil d’administration regroupe Véronique Bouchard, Josée Carrier, Marc Dumaresq et Olivier Richard. Ce quatuor tient à poursuivre cette année avec pour thème «Mangeons local, c’est naturel»

«Quant on ajoute local à achat, on permet à une petite ferme et son artisan de vivre de son art; la fraicheur d’arriver dans nos assiettes, l’argent de rester chez-nous, de vitaliser notre région et d’augmenter notre sentiment d’appartenance. Un achat à la fois, nous nous réapproprions notre souveraineté alimentaire, parce que c’est voter. Votons pour notre collectivité, pour notre liberté et notre indépendance parce ça en prend de l’énergie et du courage pour se lancer en affaire. Ça en prend du don de soi pour veiller à son troupeau comme une maman couvre des petits. Bien sûr, il a aussi une question d’environnement. On permet une diminution de transport de nos biens consommables, de notre empreinte écologique, la préservation de notre terre agricole et la santé de nos cours d’eau en optant pour des produits sans pesticides. Parce que c’est logique, écologique, naturel, sain et valorisant, choisissons collectivement et solidairement d’ajouter local à nos achats!», a soutenu Marylène Pronovost, propriétaire des Jardins Chant de Vie, inspirée du thème proposé.

À tous les samedis, de 9 h à 13 h 30

Pour cette nouvelle saison qui s’échelonne du 18 mai au 26 octobre, producteurs (anciens et nouveaux) offrirons leurs délicieux produits dans une ambiance conviviale. En plus de découvrir le site du marché, les visiteurs pourront manger et ses désaltérer en savourant le repas du midi cuit sur le BBQ et exclusivement avec les produits du Marché.

Langoustines, fleurs coupées et en pots, pommes, cœurs de légumes, petits fruits, boulangerie, fromages et bien d’autres produits sont prêts pour la saison. De plus, un croque-livre est installé pour les jeunes et les adultes au Marché champêtre de Melbourne, située au 1257, route 243 au Canton de Melbourne (marchechampetre.org).