La MRC des Sources lance une campagne de sensibilisation et d’information sur le compostage

Asbestos – Dans le cadre des activités de sensibilisation, d’information et d’éducation prévues à son Plan de gestion des matières résiduelles, la MRC des Sources déploie une série de vidéos destinées à la population ainsi que des documents informatifs sur le compostage.

La campagne Composter sans bougonner vise à démystifier le compost pour les citoyens qui n’en font pas encore et à mieux informer ceux qui ont déjà intégré cette pratique dans leurs habitudes. Les vidéos animées présentent les échanges d’amis à propos de questions très fréquentes entourant le compostage. Elles montrent qu’il est facile de l’intégrer dans nos habitudes et qu’il n’y a plus d’excuse pour ne pas en faire. Les documents informatifs, quant à eux, visent à contrer certaines fausses croyances autour de la collecte des matières organiques.

«L’environnement est une préoccupation que nous devons tous avoir en tête et les élus ont le devoir de prendre des décisions qui visent à le protéger. C’est notre rôle de déployer des initiatives permettant à chacun de poser des gestes concrets à la hauteur de leurs capacités.», affirme Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville d’Asbestos.

Afin d’être facilement accessibles à l’ensemble des citoyens, tous les éléments de la campagne Composter sans bougonner seront mis en ligne progressivement sur les différentes plateformes web de la MRC ainsi que sur le site web de l’organisation.

En terminant, la MRC des Sources tient à remercier la MRC Memphrémagog pour sa précieuse collaboration dans le dossier.