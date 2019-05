La Ville de Richmond devient une Communauté bleue

Richmond – La ville de Richmond a reçu le 7 mai la certification Communauté bleuede la part de l’organisme Eau Secours. Pour l’obtenir, elle s'est engagée à reconnaître le droit humain à l’eau et aux services d'assainissement, à promouvoir la gestion publique de l’eau et à éliminer progressivement la vente de bouteilles d’eau dans ses édifices municipaux et lors de ses événements. Après Danville, certifiée le 28 janvier dernier, Richmond devient la deuxième Communauté bleuede l’Estrie et la neuvième au Québec.

La remise de la certification a été réalisée par Alice-Anne Simard, directrice générale d’Eau Secours, en présence du maire de Richmond, Bertrand Ménard. « Avec notre nouveau puits qui a coûté plus de 800 000 $ et nos investissements constants afin d’améliorer nos installations d’eau potable et de traitement des eaux usées, nous sommes fiers de recevoir cette certification. L’objectif n’est pas seulement d’éliminer graduellement la vente de bouteilles d’eau dans les installations de la ville, mais aussi d’envoyer le message clair comme quoi la ville de Richmond est et restera une ville qui protège l’accès de tous à une eau de qualité et à faible coût », souligne M. Ménard.

Eau Secours félicite les citoyens et citoyennes, ainsi que l’administration de Richmond, qui ont travaillé à faire de la ville une Communauté bleue. « Le projet Communauté bleueconnaît un véritable engouement au Québec depuis le lancement de notre campagne il y a à peine six mois. Nous sommes enchantés de voir Richmond se joindre aux villes d’Amqui, Danville, Nicolet, Rivière-du-Loup, Montréal et Trois-Rivières, ainsi qu’à l’Université McGill et l’école secondaire Monseigneur A.-M.-Parent de Saint-Hubert, qui ont toutes pris cet engagement important pour la protection de l’eau comme un bien commun », conclut Mme Simard.

À propos du projet Communauté bleue

Le projet Communauté bleue est une initiative conjointe lancée en 2009 par le Blue Planet Project, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le Conseil des Canadiens. Une Communauté bleueest une collectivité qui adopte un cadre communautaire afin de reconnaître l’eau comme un bien commun. Le projet est coordonné au Québec par l’organisme Eau Secours. La province regroupe maintenant à elle seule plus de 10% des Communautés bleuesdans le monde.