Corvée de nettoyage au parc Richard-Arsenault

Richmond (RC) – Les AmiEs de la Terre du Val-Saint-François invitent les citoyens et familles à une corvée de nettoyage durant le 11 mai, de 9h à 14h, au parc Richard-Arsenault de Richmond.

L’objectif de cette journée est de nettoyer l’ensemble du parc en bordure de la rivière St-François, de l’autre côté du chemin de fer afin d’aménager un sentier pédestre et d’installer du mobilier urbain. Ce nouveau parc sera situé entre le parc du Souvenir et le chalet d’accueil et le chalet du canot-kayak. La Ville invite les citoyens à être nombreux lors de cette journée.

Afin d’être bien préparées, les personnes doivent apporter un lunch froid pour la pause du midi, des vêtements adaptés à la température et au travail, des souliers fermés, des gants de travail et une bouteille d’eau réutilisable.

Réflexion sur la conception

Lors de la deuxième partie de la journée, de 14h à 16h, les participants seront invités à réfléchir afin de concevoir le parc et l’aménagement du sentier pédestre. L’activité permettra en autre de déterminer les éléments qui seront installés ainsi que leurs emplacements dans ce nouveau parc. Prenez note que la corvée sera reportée en cas de pluie.