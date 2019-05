Nettoyage des élèves de St-Claude pour le Jour de la Terre

Saint-Claude – Le 23 avril, les élèves de 3e cycle de l’école primaire Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Claude ont souligné le Jour de la Terre en faisant un nettoyage du village.

Munis de bacs roulants pour le recyclage, le compost et les déchets, les élèves ont parcouru les fossés, les stationnements et les aires publiques pour ramasser tous les déchets sur leur route. Ils ont même fait le tour de la salle du Centre aux Quatre Vents, de la patinoire, de la cantine et du terrain de baseball. Bravo aux élèves qui espèrent ainsi conscientiser la population.