Colloque Éducation et environnement : Oui dans ma cour de retour à l’Odyssée

Val-Saint-François –Le vendredi 3 mai prochain, l’équipe Carboneutre de l’école secondaire de l’Odyssée de Valcourt organise la deuxième édition du colloque Éducation et environnement : Oui dans ma cour. Membres de la communauté, parents, dirigeants et pédagogues sont tous invités à venir réfléchir, discuter et échanger sur des solutions locales aux problèmes environnementaux globaux.

Cette année, l’invitée d’honneur est Mélissa DeLafontaine, une pionnière du mode de vie Zéro déchet. De 9 h à 17 h, différents ateliers sont proposés, notamment sur le recyclage du verre, les impacts des changements climatiques en Estrie et les enjeux environnementaux liés aux vêtements. Ils seront animés par des enseignants, des environnementalistes et des entreprises de la région. Des tables d’échange seront aussi mises sur pied pour que les participants puissent partager leurs idées et leurs solutions.

Le comité environnemental des élèves profitera de l’heure du dîner pour animer quelques kiosques. L’évènement est gratuit et ouvert à tous. Venez partager, apprendre et vous laisser inspirer!

« Si ça prend tout un village pour élever un enfant, ça prend toute une communauté diversifiée et complémentaire pour élever un futur écocitoyen. Avec le colloque, nous aurons l’occasion de voir les possibilités qui s’offrent dans notre cour », mentionne Julie Dubois, directrice de l’école secondaire de l’Odyssée.

Pour tous les détails concernant la programmation, ou pour s’inscrire en ligne, visitez le www.carboneutre.csdessommets.qc.ca/colloque2019