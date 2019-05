Vive la cueillette sélective du verre à Racine

Racine (RC) – Depuis plus de 5 ans, les gens de Racine ont appliqué un premier principe de bon recyclage pour assurer la qualité de toutes nos matières récupérables. Il faut d’abord sortir le verre du bac bleu vert. L’entreposage de verre à Racine a un tel succès que l’Écocentre de la MRC a accepté de venir chercher quelque 8 000 bouteilles déposées durant l’hiver. Au matin du 23 avril, les bénévoles d’Opération Verre-Vert, avec l’aide des employés et du maire de Racine, ont rempli avec fierté le conteneur à verre de l’Écocentre de la MRC.

Cet engagement de la Municipalité de Racine et de la MRC du Val Saint-François permettra d’expédier du verre de première qualité au conditionneur de verre de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce produit hautement recyclable permettra de faire du verre avec du verre. C’est la filière la plus directe du recyclage avec du verre, car il ne vient pas de l’extérieur du Québec, mais bien du local. Conséquemment, toute cette opération produira moins de gaz à effet de serre, à la fois pour le transport et la transformation du verre avec du verre plutôt qu’avec du sable.

Les membres d’Opération Verre-Vert demeurent convaincus que le projet-pilote d’implanter un réseau de dépôt volontaire du verre à travers tout le territoire de la MRC est la solution d’avenir. Une telle réalisation serait pour toutes les MRC du Québec un formidable exemple de collecte vraiment sélective des matières recyclables. «Alors les citoyens de Racine sont fiers d’avoir initié cette opération écoresponsable. Rappelons-nous toujours qu’il faut sauver le verre pour sauver le papier, le carton et le plastique », d’ajouter M. Thibault.

L’équipe du comité Opération Verre-Vert regroupe Viateur Blais, Mariette Bombardier, Diane Deschênes, Marielle Dubé, Micheline Jeanson, Laurent Frey, Gaston Michaud et Jean-Claude Thibault. Pour information, communiquez avec Jean-Claude Thibault, porte-parole, au 819 919-3764.