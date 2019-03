Fonds Éco IGA : un camion de livraison électrique pour Jocelyn Forgues

Sherbrooke (RC) – Accompagné d’invités dont Pierre Lussier, directeur du Jour de la Terre, et de membres de sa famille regroupé dans le stationnement du commerce, Jocelyn Forgues, propriétaire du IGA Marché Forgues, a présenté une fourgonnette nickel et 100% électrique prête pour la livraison auprès de la clientèle. Selon les caractéristiques, le véhicule est en mesure de parcourir un million de kilomètres et une autonomie de 150 par recharge.

Cette acquisition résulte du 10e anniversaire de la bannière, en 2018. Le Fonds Éco IGA a mis sur pied un projet pilote de conversion à l’électricité par EcoTuned, start-up québécoise. Il s’agit de camions légers de livraison à domicile réfrigéré, ce qui est une première au Canada.

L’un des quatre camions électriques issus de ce projet pilote est arrivé au IGA Marché Forgues situé à l’arrondissement de Brompton-Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville de Sherbrooke. Le véhicule effectuait ses premières livraisons zéro émission le jour même, en date du mercredi 20 mars.

«C’est une très belle opportunité de pouvoir obtenir ce véhicule novateur. Nous sommes présents sur le territoire de Sherbrooke, mais aussi sur plusieurs municipalités et villes dont Windsor, Saint-François-Xavier-de Brompton, Stoke, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-Claude et autres endroits», d’affirmer M.Forgues.

Un projet pilote prometteur

Le camion a été converti par EcoTuned, une jeune entreprise québécoise en pleine expansion, propulsée par des entrepreneurs prometteurs, à l’image des marchands IGA. Au printemps, ce premier camion partait en tournée dans les régions du Québec à Sherbrooke, Gatineau et Drummondville, où il s’arrêtait chez différents marchands pour que ceux-ci puissent le faire découvrir à leur clientèle. De là, les magasins avaient la chance de gagner l’un des quatre camions légers de livraison à domicile réfrigéré électrique offerts dans le cadre du 10e anniversaire du Fonds Éco IGA», peut-on lire sur le site de IGA.

«Grâce à la création et au financement du Fonds Éco IGA, les marchands IGA du Québec ont permis à plus de 2 000 projets environnementaux d’être réalisés dans toutes les régions du Québec et au Nouveau-Brunswick; c’est incroyable! Les marchands versent cette année leur 10e million de dollars au Fonds Éco IGA, poursuivant leur engagement dans leur communauté. Je leur lève mon chapeau et nous souhaite une autre décennie au cœur de l’action environnementale québécoise», d’apprécier Pierre Lussier, directeur du Jour de la Terre et du Fonds Éco IGA.