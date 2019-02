La MRC des Sources s’outille pour affronter les répercussions des changements climatiques

Asbestos – La MRC des Sources entame officiellement le processus d’élaboration d’un Plan d’adaptation aux changements climatiques permettant, entre autres, de faire l’inventaire des risques sur son territoire et d’accroître la protection des infrastructures et des citoyens.

Cette démarche, d’une durée de deux ans, est en parfaite adéquation avec les finalités de l’Agenda21, planification centrale pour le développement de la région des Sources. Le Plan d’adaptation aux changements climatiques (PACC) servira aussi de point de départ à la refonte et à l’ajustement des planifications en sécurité incendie et en sécurité civile, dont la MRC des Sources partage la responsabilité avec les municipalités de son territoire.

«Nous savons que les prochaines années apporteront leur lot de défis, particulièrement en réponse aux impacts des changements climatiques à venir. Les élus et moi voulons être prêts à y faire face et assurer une sécurité optimale pour l’ensemble de nos citoyens. Avec le PACC, nous serons en mesure d’être proactifs et d’éviter plusieurs situations critiques.», affirme Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville d’Asbestos.

Ce projet est rendu possible grâce à une subvention de 58000$ octroyée par la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du programme Municipalités pour l’innovation climatique. Ainsi, une ressource au sein de la MRC sera dédiée précisément à l’élaboration du PACC et à la mobilisation des acteurs du territoire.