Danville, certifiée communauté bleue

Danville (RL) - La ville de Danville a officiellement reçu, le 28 janvier dernier, la certification communauté bleue de la part de l’organisme Eau Secours et de sa directrice générale MmeAlice-Anne Simard. La petite municipalité devient donc la deuxième ville seulement au Québec, à recevoir pareil honneur après Amqui dans le Bas-St-Laurent. Pour se mériter le titre de communauté bleue, une collectivité doit s’engager à adopter un cadre communautaire sur l’eau en respectant les trois mesures suivantes: 1-reconnaitre l’eau comme étant un droit de la personne; 2-

Faire la promotion de services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées financés et exploités par le secteur public et troisièmement, interdire la vente d’eau embouteillée dans les établissements publics et lors d’événements municipaux. Le Maire de Danville, Michel Plourde, se disait très heureux de cette notoriété qui rejaillit sur le conseil et sur l’ensemble des citoyens. « C’est évidemment un honneur et une fierté pour nous d’obtenir le sceau officiel de communauté bleue. Cela se traduit concrètement pour notre municipalité comme étant un engagement social.

Un engagement à donner l’exemple quant à la saine gestion de l’eau potable, ainsi que de rendre celle-ci accessible, toujours dans une mesure réaliste et possible, à la population. Nous maintiendrons également le bannissement la consommation d’eau embouteillée dans nos locaux ainsi que leurs ventes lors d’évènements chapeautés par la ville, ce qui encourage du même coup, l’utilisation de notre système d’aqueduc municipal.» De confier M.Plourde.