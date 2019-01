La Caisse des Sources installe une borne de recharge à la disposition des véhicules électriques

Asbestos (RL) - Une toute nouvelle borne de recharge pour voiture électrique, vient d’être installée sur le terrain du siège social de la Caisse Desjardins des Sources, situé au 535 de la 1ere avenue à Asbestos. Cette initiative visant à permettre une plus grande autonomie d’alimentation énergétique aux utilisateurs de véhicules électriques lors de leurs déplacements, s’inscrit dans la démarche commune de la part du Mouvement Desjardins et d’Hydro-Québec, de doter la province et l’est de l’Ontario d’un total de 200 bornes de ce type, afin de contribuer à la transition énergétique, au développement socio-économique tout en renforçant le réseau circuit électrique de la société d’État.

«Aujourd’hui, nous sommes fiers de contribuer à cette initiative en installant une borne dans notre région et de mettre en valeur l’expertise développée au Québec en matière d’électrification des transports, notamment la technologie des bornes conçues par une firme québécoise, AddÉnergie. Nos membres et clients, les citoyens de la région ainsi que les visiteurs pourront bénéficier de cette borne qui facilitera leurs déplacements», a souligné Annie Viens, directrice Développement de marché à la Caisse des Sources.

Les localisations des bornes installées sur l’ensemble du territoire du Québec et dans l’est de l’Ontario peuvent être consultées sur les sites suivants: https://blogues.desjardins.com/communiques-de-presse/borneselectriques-2018.jpg et https://blogues.desjardins.com/communiques-de-presse/bornes-electriques-2019.jpg