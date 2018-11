Le traitement des eaux usées au cœur des préoccupations de la MRC

MRC des Sources (RL) – Dans le but de se conformer adéquatement à la loiQ2R8 sur le traitement des eaux usées du ministère de l’Environnement du Québec, la ville de Danville tout comme ses partenaires de la MRC des Sources, ira de l’avant avec des vidanges systématiques des fosses septiques présentes sur son territoire. «Il faut comprendre qu’aujourd’hui, c’est environ la moitié de la population de Danville qui est présentement raccordée au service d’égout municipal. Or comme la loi stipule la responsabilité des municipalités de s’assurer de la saine gestion des vidanges de façon régulière, nous allons mettre en place un système de vidanges systématiques aux deux ans pour une installation utilisée à longueur d’année et aux quatre ans pour une installation jugée saisonnière, comme un chalet par exemple. La MRC procèdera prochainement à des appels d’offrent dans ce dossier afin de sélectionner la firme qui agira à titre de partenaire d’affaires pour effectuer le travail. De ce fait, la municipalité de Danville notamment, offrira via un programme gouvernemental existant, la possibilité à ses résidents désireux de moderniser leurs installations sanitaires, de bénéficier d’une aide financière à taux préférentiel directement avec la ville et dont les termes de remboursements se feront en ajout aux comptes de taxes des propriétaires.» De confier Michel Plourde, maire de la municipalité

Pour plus de précisions concernant le programme d’aide gouvernemental et de plus amples informations au sujet de la loi Q2R8 qui est en vigueur, la population de Danville est invitée à communiquer avec les bureaux de l’Hôtel de Ville durant les heures d’ouverture.