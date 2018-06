Une vache qui n’a plus besoin de présentation à St-Georges

St-Georges-de-Windsor (GCA) – «La halte des horizons», que l’on retrouve dans les hauteurs à la sortie du village de St-Georges, est un observatoire qui est de plus en plus achalandé même en dehors de la saison touristique, par les passants.

Évidemment elle connait son «temps fort» d’achalandage, durant la haute saison estivale. Sur le dos de ladite bête qui est faite de roches et pierres, on peut grandement admirer au loin, le magnifique paysage pratiquement à perte de vue, que l’observatoire quasi naturel et fort bien situé nous fait découvrir. Si vous n’avez pas visité l’endroit en question, avec les vôtres, la visite, ou encore la parenté, en allant au fromage à St-Georges-de-Windsor. L’arrêt à cet endroit, est un incontournable dans la MRC des Sources, et il en vaut pleinement le détour, mais surtout le coup d’œil.

Durant la saison touristique, l’endroit offre certaines commodités afin de se restaurer au besoin. Maintenant avec le beau temps qui va assurément nous revenir un beau jour dans les prochaines semaines, et bien la bête en question du haut de sa montagne, reprendra du service.