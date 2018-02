Embâcles : le pont des chutes à Kendall a écopé

Val-Joli – Il y a un peu plus deux semaines, de fortes pluies en Estrie et autres régions, dont celles dans le Val-Saint-François et des Sources, ont causé des embâcles en bordure des ruisseaux et rivières qui ont touché également des portions de routes et de terrains. Durant la dernière semaine, les pluies ont cependant été moins abondantes que prévu, ce qui a permis de baisser le volume des rivières. Parmi les endroits touchés lors des embâcles, celle du secteur de l’arrondissement de Brompton à Sherbrooke a détruit le pont utilisé pour la voie ferroviaire et les véhicules récréatifs. Il faudra attendre encore quelques mois avant que débute la reconstruction. Sur ces photos prises à la hauteur du barrage Charles à Val-Joli, c’est le pont des chutes à Kendall qui a été démoli par les embâcles. Là encore, il faudra attendre que le beau temps s’installe pour que le pont puisse être réparé. (RC)