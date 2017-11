Une nouvelle borne de recharge publique sur le territoire de Richmond

Richmond – Le Circuit électrique et la Ville de Richmond ont annoncé en date du 3 novembre la mise en service d’une nouvelle borne de recharge de niveau2 (240 volts) pour les véhicules électriques.

Située au carrefour de la route116 et de la rue Gouin, dans le stationnement de l’aréna P.-E.-Lefebvre, soit au cœur d’un pôle d’attraction comprenant outre l’aréna, le centre communautaire, le bureau d’immatriculation de la Société d’assurance automobile du Québec, les divers plateaux sportifs, la piscine municipale, l’Hôtel de Ville et la Sûreté du Québec, la nouvelle borne a été implantée de sorte qu’elle puisse offrir une alternative intéressante pour les citoyens et visiteurs.

Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d’un service d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 exploité et géré par CAA-Québec ainsi que d’un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l’application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. La carte de membre du Circuit électrique permet également aux utilisateurs d’accéder aux bornes de recharge du réseau FLO.

Une ville soucieuse de l’environnement

«L’installation de cette borne est une initiative de la Ville de Richmond qui vise à soutenir les propriétaires de véhicules électriques qui résident à Richmond, ou qui sont de passage sur le territoire», a mentionné le maire de Richmond, Marc-André Martel.

«Nous sommes très heureux d’avoir un partenaire dynamique comme la Ville de Richmond. Les véhicules électriques représentent l’avenir du transport en favorisant l’utilisation d’une énergie propre et renouvelable pour assurer nos déplacements», a souligné France Lampron, directrice d’Électrification des transports d’Hydra-Québec.

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Il demeure une initiative majeure dans le déploiement de l’infrastructure nécessaire pour soutenir l’arrivée des véhicules électriques rechargeables au Québec. Le réseau compte plus de 1 100 bornes de recharge publiques, dont 91 bornes rapides déployées dans seize régions du Québec. Depuis son inauguration en mars 2012, 239 partenaires privés et institutionnels se sont joints au Circuit électrique et le réseau compte maintenant plus de 17600 membres.