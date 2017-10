Un franc succès pou le Rendez-vous des écomatériaux

Asbestos – La troisième édition du colloque d’envergure internationale sur l’écoconstruction Rendez-vous des écomatériaux se tenait les 17 et 18 octobre derniers, à Asbestos.

Quelque 200 architectes, ingénieurs, entrepreneurs, manufacturiers, producteurs agricoles, étudiants, employés des services publics et parapublics étaient réunis cette année pour échanger sur l’écoconstruction et l’écohabitation au Camp musical d’Asbestos à l’occasion de l‘événement. Ce sont 16 conférenciers du Québec, de la France, de la Belgique et des Pays-Bas qui sont venus présenter et partager des informations et répondre aux questions des participants.

Dix entreprises québécoises étaient également présentes à titre d’exposants ainsi que des étudiants de l’Université de Sherbrooke et de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux présentant des affiches de vulgarisation scientifique au Salon des exposants.

Le 17 octobre, une démonstration d’application de chaux chanvre giclé réalisé par l’entreprise Nature Fibres a lieu. Par la suite, la Grande conférence Desjardins, conférence gratuite présentée par André Fauteux, éditeur et rédacteur du très connu magazine La Maison du 21e siècle, aura permis de sensibiliser la population locale à des thématiques plus écologiques, dont celle des maisons saines.

Grâce aux échanges des trois premières éditions du colloque, plusieurs initiatives ont émergé dont un partenariat qui s’est officialisé entre le Créneau Accord écoconstruction du Bas-Saint-Laurent au Québec et le Cluster Éco-Construction de Belgique.

Il faut aussi savoir qu’une collaboration France-Québec a été proposée à la MRC des Sources afin de contribuer à l’organisation d’une conférence internationale sur les écomatériaux pour 2019.

«Je vous assure que la MRC des Sources répondra présente à la demande de nos partenaires français de la Région Île-de-France et que nous prendrons part activement à cette démarche afin d’en faire une réussite», affirme M.Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire d’Asbestos.

Le succès d’un tel Rendez-vous a été rendu possible grâce à la participation de nombreux partenaires.

La MRC des Sources a fièrement annoncé la tenue d’une 4e édition du Rendez-vous des écomatériaux pour l’automne2018.