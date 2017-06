La journée éco-citoyenne du Domaine Boudreau

Danville (SM)- La journée éco- citoyenne organisée par le comité de citoyens du Domaine Boudreau se tenait le 21 mai dernier. Pour l’occasion, une corvée collective de ramassage des rues a été faite par une quinzaine de personnes.

Ces personnes offraient aussi un coup de main à la population pour la collecte de gros rebuts et des matières destinées à l’Écocentre tout à fait gratuitement. Et le burinage des poubelles ainsi des sucettes glacées (popsicles) étaient offerts aux participants.

Un camion-benne a également été mis à la disposition des résidents du secteur par la ville de Danville. Plusieurs ont pu profiter de l’occasion pour faire le grand ménage.

Merci à tous pour cet effort collectif qui contribue à embellir notre quartier et raviver notre fierté. Seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin! Une phrase de Gaston Michaud qui prend tout son sens ici», a ajouté Carole Gilbert, Agente de milieu

Le Comité de citoyen invite la population à se joindre à son groupe Facebook afin d’être informé des activités tenues dans le quartier : Boudreau, mon Domaine, ma Fierté.