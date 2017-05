Saint-François souligne l’apport de l’Association du lac Tomcod

Saint-François – C’est jeudi dernier qu’avait lieu la soirée annuelle de l’hommage aux bénévoles. Douze organismes avaient choisi une personne de leur groupe pour les féliciter de leurs implications tout au long de l’année. Plus d’une centaine de personnes ont assisté à cette soirée de reconnaissance.

Tour à tour, les nominés ont été annoncés en photos, parfois de l’époque de leur jeunesse, et ont eu droit à un certificat de la Municipalité ainsi que des députés fédéral et provincial, en plus de recevoir un petit cadeau gourmand de la part du conseil municipal. On pouvait constater une belle complicité entre les participants et l’animateur qui s’est « enfargé » quelque peu dans ses photos, créant une atmosphère tout en plaisir et en rire.

Claude Sylvain

Malgré des emplois du temps très chargés pendant la Semaine des bénévoles, le député de Richmond-Arthabaska Alain Rayes et Jacynthe Bourget, attachée de presse de la députée de Richmond Karine Vallières, ont pris la peine de venir remercier les bénévoles de leur engagement citoyen. Pour part, le maire de la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Claude Sylvain, a profité de cette soirée pour faire l’annonce qu’il ne se représentera pas aux élections de l’automne prochain. Les gens l’ont chaleureusement applaudi et souhaiter une bonne retraite de la vie politique.

Cette année, les bénévoles de l’année de chacun des organismes sont les suivants : André Henri de l’Association du Lac Tomcod, Jocelyne de la Bibliothèque Micheline-Gilbert, Cindy Boisvert du comité des Loisirs ; Carmen Lemelin du club de cartes, Jacques Leblanc du club de pétanque; Jennifer Vallières du comité de l’Environnement, Suzanne Saint-Amant du comité de la Fête nationale, Catherine Desbiens-Bolduc du conseil d’Établissement, Juliette Bernier-Hamel du conseil de la Fabrique, Pierrette Lemieux-Corriveau de la Fadoq, Florianne Richard du Jardin des Sages et les pompiers du Service d’incendie de la caserne numéro 2.

Organisme de l’année 2017

Lors de cette soirée, un organisme a aussi été reconnu pour son travail et son implication dans la communauté. Cette année, c’est l’Association du lac Tomcod qui a reçu les grands honneurs grâce aux efforts investis dans la réalisation de l’aménagement du parc des Pionniers au bord du lac. L’installation comprend un site de repos ainsi qu’une plate-forme d’observation des oiseaux. Le comité a encore d’autres projets dans sa manche comme la mise en place d’un sentier pédestre autour du lac.

Bref, la Semaine des bénévoles a de nouveau été l’occasion de remercier tous ces gens qui s’impliquent dans la communauté de Saint-François.