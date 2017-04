Deuxième édition de la journée Troc et échange

Windsor – Dans le cadre de la Journée de la terre, la population de Windsor et des environs est invitée à participer à la journée Troc et échange qui aura lieu le samedi 22 avril, de 8 h 30 à 16 h, au Centre d’excellence en formation industrielle (CEFI). Cet événement est organisé par une étudiante des programmes Secrétariat et Comptabilité, en collaboration avec le CEFI (100, rue Boisjoli).

Il n’y aura aucune transaction monétaire. Pour chaque item apporté, un coupon sera remis et donnera droit à un article au choix dans la salle désignée. Plus les participants apporteront d’articles, plus ils auront de coupons et pus le choix sera grand.

Les articles suggérés sont les suivants : vêtements, chaussures, accessoires, articles de bébé, serviettes, literie, livres, CD, DVD, vaisselle et autres accessoires de cuisine ; petits appareils électriques et électriques, petits meubles, articles de sports et autres objets occuperont l’espace. Seuls les articles en bonne condition seront acceptés. Les objets restant après l’événement seront remis à un organisme d’entraide des environs.

Coupons et collecte

Il est à noter que des bénévoles sont disposés à recevoir les articles dès maintenant. Les coupons seront remis immédiatement et pourront être utilisés le temps venu. Pour apporter les items à l’avance, communiquez avec Francine, le jour jusqu’à 15 h 30, ou au 819 845-5402 (poste 17030). Pour les fins de semaine et la semaine, après 16 h, composez le 819 845-5563. Au besoin, une personne peut aller cueillir les objets.

La population est encouragée à participer en grand nombre à l’évènement pour faire le grand ménage du printemps et souligner la Journée de la Terre.