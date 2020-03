Masqu’Ensemble unifie l’univers créatif de jeunes de Saint-Camille et Rimouski

Saint-Camille (RL) — Des jeunes âgés de 9 à 12 ans de Saint-Camille ont profité de la relâche scolaire pour laisser parler leurs créativités au cœur même d’une expérience enrichissante de téléprésence. En compagnie de l’idéatrice, responsable de l’évènement et cofondatrice du festival Masqu’alors, MmeGhislaine Grante, les enfants ont pu se connecter en temps réel à un même groupe de jeunes de Rimouski, afin de créer un conte numérique malgré plus de 500km de distance et cela grâce à la magie du logiciel SCENIC.

C’est masqué et empli d’entrain que les jeunes s’en sont donnés à cœur joie devant les décors virtuels sur des fonds verts, pour créer collectivement le premier conte interactif réalisé en téléprésence. Les collaborations nombreuses et continuelles entre les jeunes via le ¨Nuage¨de créations commun SCENIC, auront rapidement donnés naissance à une belle ambiance de camaraderie entre les participants, comme le soulignait d’ailleurs l’animatrice rimouskoise MlleStéphanie Beaudoin, lors d’une entrevue accordée à la chaîne ici Radio-Canada télé. Une fois cette semaine de collaborations bien avancée, les jeunes des deux municipalités avaient rendez-vous simultanément avec le public le jeudi 5 mars dernier à 17h pour la présentation officielle de leur œuvre théâtrale, elle qui avait la salle Le Camillois pour lieu de diffusion dans notre MRC. Voilà certes une expérience haute en couleur qu’ils ne seront sûrement pas prêt d’oublier.