Un Asbestrien d’origine au cœur du Reel Country Band

Asbestos (RL) — Le trio musical Reel Country Band lancera son tout premier album éponyme ce mercredi 4 mars au Pub du village à Granby. L’évènement qui se déroulera de 18h à 20h réunira sur scène des visages bien connus de l’univers du country, dont Johanne Provencher, Pierre Côté ainsi que l’Asbestrien d’origine Pascal Castonguay.

Habitant la région de Magog depuis maintenant bon nombre d’années, le chanteur et bassiste a toujours à cœur son ancien petit coin de pays. Ayant partagé et œuvré sur la scène musicale avec plusieurs grands noms de la musique au Québec, Pascal unit sa voix et son talent à ceux de ses partenaires de longue date au sein de ce premier album du Reel Country Band. Jouant ensemble depuis plusieurs années au sein de festivals, soirées corporatives et différents spectacles professionnels, la formation se démarque notamment par leur complémentarité vocale ainsi que le plaisir qu’ils dégagent à faire vibrer et danser l’auditoire. «L’idée de produire un album nous est venue graduellement, car des personnes venaient nous voir à la fin de nos spectacles en nous demandant nos albums… ce que nous n’avions évidemment pas encore à ce moment, donc face à la demande nous y voilà.» Confia Johanne Provencher avec un sourire dans la voix.

Le premier opus de la formation comprend plus d’une trentaine de pièces, issues des 50 dernières années et provenant des répertoires pop-rock et country, reprises entre autres au sein de six «medleys» forts intéressants. Richard Séguin, Céline Dion, Marjo et Jim Corcoran, ne sont que quelques-uns des artistes dont les chansons ont été revisitées et mises à la saveur country de la troupe. Autoproduit et financé par les artistes eux-mêmes, le tout sans subvention, l’album RCB a été réalisé par Pierre Côté dans son studio personnel de Granby avec la participation de Pascal et Johanne aux arrangements.

«Nous avons travaillé très fort à la production de cet album et avec l’appui financier reçu de la population sur le site La Ruche Estrie, cela nous permet aujourd’hui d’aller de l’avant avec notre projet. Pour les gens intéressés à se procurer notre album, il est possible de le faire en se rendant à l’adresse: www.reelcountryband.com.» D’expliquer Pascal Castonguay. Les dates de spectacles à travers la province s’ajoutent graduellement pour la formation musicale, qui lance même le souhait de traverser un jour l’océan pour s’y produire. D’ici là, la rumeur court présentement à l’effet que Pascal et ses acolytes pourraient bien être de la prochaine programmation du festival des Gourmands d’Asbestos.