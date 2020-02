Grâce à la mobilisation, le Centre d’Art de Richmond restera au Couvent Mont-St-Patrice.

Richmond (RC) – Le Centre d’Art de Richmond demeurera au Couvent Mont Saint-Patrice : le patrimoine matériel et immatériel se trouve ainsi préservé. « Avec le nouveau conseil d’administration qui vient d’être élu, il n’est plus question de déménager, mais d’investir ce lieu au cachet unique, en l’utilisant mieux, en étant plus créatif », soutien Dominic Fontaine-Lasnier, président élu du CA du Centre d’Art de Richmond.

Le Centre d’Art est une salle de spectacle de 185 places ainsi qu’une école de musique, situées dans un édifice patrimonial symbolique de la ville et de la région. La menace qui planait sur son avenir s’est enfin levée. La communauté vient de se réapproprier son Centre d’Art et l’inquiétude vécue dans les derniers mois s’est transformée en volonté de travailler à son développement. Quel soulagement!

« Le Centre d’Art et le Couvent, ce sont deux entités administrativement séparées, mais indissociables dans l’esprit de la communauté : c’est un bien public précieux qui nous relie tous, résidants de Richmond, de la région et d’ailleurs. C’est notre héritage culturel : à nous d’en prendre soin et de le faire fructifier », souligne le président élu.

Merci à tous les gens qui ont participé, de près ou de loin, à ce mouvement citoyen. Merci d’avoir bravé la pluie pour marcher, d’avoir donné de votre temps, de votre énergie, d’avoir partagé vos idées. Merci d’avoir cru en votre droit de parole au sujet d’un organisme qui appartient à l’histoire d’une communauté, à son identité.