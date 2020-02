Conseil de la culture de l’Estrie : Recensement

Estrie – Quels sont vos projets passés ou en cours qui allient les arts et la culture à la santé ou aux services sociaux (incluant le communautaire)? Faites-nous découvrir vos réalisations!

Nous voulons les connaitre, les étudier et les faire découvrir. Le questionnaire prend de 10 à 15 minutes à compléter, selon les six volets :

Contexte

La Stratégie culturelle estrienne 2017-2022 a émergé des travaux issus des États généraux des arts et de la culture menés par le Conseil de la culture de l’Estrie entre 2012 et 2016. Renforcer les alliances entre le milieu culturel et d’autres secteurs de la société civile, notamment celui de la santé et des services sociaux, s'inscrit dans l'un des axes de cette Stratégique.

Constat

Les arts et la culture constituent un déterminant significatif pour le mieux-être, la réadaptation et les soins des individus et des collectivités.

Groupe de travail

Avec le désir d’emboiter le pas à plusieurs expériences et recherches faites en ce sens, ici et ailleurs dans le monde, le Théâtre des Petites Lanternes (TPL), avec l’accompagnement du Conseil de la Culture de l’Estrie, prend la balle au bond et met en place un Comité régional (d’abord) des arts, de la culture et de la santé. Ce Comité devient vite national et vise à regrouper des artistes, des organismes artistiques et culturels et des gens du milieu de la santé pour avancer dans la mise en place d’une réelle reconnaissance de la place et de la pertinence des arts et de la culture sur la santé et le mieux-être des individus et des collectivités.

Cartographie (recensement)

Dans une perspective de mieux connaitre et faire reconnaitre la pratique en arts, en culture et en santé (soins, réadaptation, inclusion sociale et mieux-être collectif), le Comité souhaite faire une cartographie des actions réalisées.

Diffusion des résultats

Les résultats du présent recensement feront notamment l'objet d'une communication le 6 mai 2020, dans le cadre du Congrès de l'ACFAS à Sherbrooke, au colloque 630 - Les arts, le bien-être et le savoir : un trio à consolider pour le mieux-être des personnes et des populations.

Des questions?

Guillaume Houle, agent de développement au Conseil de la culture de l'Estrie par écrit à guillaume.houle@cultureestrie.org, ou au 819 563-2744, poste 223.