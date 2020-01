Une nuit de lecture prête pour une deuxième année

Canton de Melbourne (RC) – Rien de mieux que d’entendre le craquement des bottines et des crampons, les nez en glaçons en direction de la salle de la Municipalité pour la première édition de la Nuit de la lecture au Canton, cabaret littéraire qui a débuté vers 17h, avec la chaleur des mots et des images.

Avec quelques canapés et l’entrée de l’animateur et conteur Donald Dubuc, les trois auteurs et autrices jeunesses, Daniel Laverdure, Geneviève Guilbault et Juliana Léveillé-Trudel, a regroupé à la fois les petits, les jeunes et les adultes.

Au terme de cette portion, un repas a été servi et en début de soirée, c’était au tour de Sylvie Massicotte, Monique Polak, Véronique Grenier, Julie Miller et Isabelle Gosselin. Au terme de la soirée, la Nuit de la lecture au Canton, cabaret littéraire a été une belle réussite qui souhaite d’une deuxième édition pour tous, d’autant plus qu’il s’agit de bouchées littéraires offertes gratuitement au public.

(Voir La Nuit de la lecture au Canton de Melbourne : un cabaret littéraire dans l’édition du 15 janvier).