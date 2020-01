La bibliothèque municipale pourrait déménager

Windsor (RC) – Il est peu probable que la Bibliothèque municipale Patrick-Dignan demeure dans son local du Centre communautaire René-Lévesque. Afin d’accroitre l’espace, la Ville proposait d’installer une mezzanine sur une portion du deuxième étage. Le projet qui mijotait en 2017 a toutefois été abandonné en raison d’un risque au niveau de la conception de la mezzanine. Cependant, la volonté d’agrandir l’espace est maintenant dirigée vers le secteur de la piscine municipale, en bordure de la rue Saint-Georges.

« À chaque année, des livres et documents de la bibliothèque s’additionnent, dont ceux et celles auprès des 10 000 personnes, jeunes et adultes, réunissant des lectrices et lecteurs provenant de Windsor, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Val-Joli. Le projet situé près de la piscine est une belle initiative. J’aimerais beaucoup que ça se fasse l’an prochain et ce qui est important, c’est de pouvoir circuler sur un seul plancher à l’intérieur et aussi d’avoir suffisamment d’espace à l’extérieur », souhaite la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau.

Le projet est conditionnel à une aide financière du ministère de la Culture. La Ville travaille en collaboration avec le Ministère pour monter le dossier. « Ce n’est pas encore complètement déposé. Il va se faire si on a les subventions du gouvernement. Il reste deux ans au mandat si nous voulons réaliser une nouvelle étape de la Bibliothèque municipale de Windsor », d’ajouter Mme Bureau.