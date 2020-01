La Nuit de la lecture au Canton de Melbourne: un cabaret littéraire à ne pas manquer!

Canton de Melbourne (RC) – Dans le cadre de la 2e édition des Nuits de la lecture au Québec et en France, le 18 janvier aura lieu de l’évènement de la Nuit de la lecture au Canton, cabaret littéraire, dès 17h, dans la chaleureuse salle en bois de la Municipalité du Canton de Melbourne. Il s’agit d’une soirée gratuite, festive, inclusive, conviviale et audacieuse.

Avec la présence de plusieurs auteurs et auteures s’exprimant en français et anglais viendront lire des extraits de leurs œuvres et échangeront avec le public. Cette nuit de la lecture vise à transmettre le plaisir de lire pour un jeune public en première partie, et un public plus intergénérationnel en deuxième partie. Le réputé Donald Dubuc animera la soirée et le conte. Ce sera une occasion unique de rencontrer des autrices et des auteurs inspirants! Des bouchées littéraires seront offertes gratuitement au public lors de la soirée.

Entrée libre, jeunesse et engagement

C’est donc à compter de 17h que trois autrice, auteur et auteure jeunesse viendront animer la salle. Il s’agit de Geneviève Guilbault, autrice prolifique pour la jeunesse, avec ses séries Ti-Guy La Puck, BFF, Billie Jazz, Histoire de filles et de feux de camp; Daniel Laverdure de St-Camille, auteur inspiré, utilisant l’humour avec finesse, conteur, animateur, avec entre autres ses contes réinventés regroupant Les trois p’tits jambons, Centgrillons, Jack et les haricots transgéniques; Juliana Léveillé-Trudel, originaire du Canton de Melbourne, qui a réalisé son parcours scolaire à l’école du Plein-Cœur à Richmond, coauteure de Comment attraper un ours qui aime lire et autrice du roman Nirliit.

La seconde portion débutera à 19h30 avec Sylvie Massicotte, originaire de Richmond, chargée de cours en études littéraires à l’UQAM, parolière (pour Isabelle Boulay, Claire Pelletier, Diane Dufresne), autrice de plus de neufs romans jeunesse à la Courte échelle et de six nouvelles; Monique Polak, enseignante de littérature au Collège Mariannapolis à Montréal, journaliste indépendante, autrice anglophone ayant écrit plus de 25 romans, principalement pour les jeunes adultes comme What World is left, The Taste of Rain, The Middle of Everywhere; Véronique Grenier, enseignante de philosophie au cégep, récipiendaire du prix du Mérite estrien en 2018, conférencière et chroniqueuse à la radio, avec sa poésie dans Carnets de parc, Chenous, Hiroshimoi; deux femmes engagées dans leur communauté Julie Miller, d’Ulverton, auteure anglophone de conte, de théâtre avec Resilience from East to West et Isabelle Gosselin, autrice, comédienne-conteuse, violoniste avec ses pièces Mon oncle Bébé, Bro and Sister et pour jeune public: J’étais là bien avant vous!, un hommage à la rivière St-François.

Pour toutes les familles, les amoureux de la littérature, les curieux, les rêveurs, les indomptables de la culture et celles et ceux qui ont envie de vivre un moment magique au Canton! Avec le soutien de l’UNEQ, de Valfamille, du CLC, de Richmond et ses jeunes et de la CDC du Val-Saint-François. Pour plus d’infos: Michèle Laberge, agente de développement de la CDC du Val-Saint-François au 819 644-0133.