La chorale La Farandole recrute

Racine – La Farandole est à la recherche de nouveaux choristes souhaitant se joindre à sa chorale pour la session du printemps 2020. La chorale interprètera en concert le Requiem de Verdi les 30 mai et 7 juin 2020 prochain.

Des voix de femmes et d’hommes (soprano, alto, ténor, basse) sont recherchées. Les répétitions débutent le 17 janvier à 19h au Centre communautaire de Racine. L’expérience et la connaissance musicale ne sont pas requises. Les candidats ont une passion pour le chant, recherchent une formation rigoureuse et sont disponibles pour une audition. Pour information et demande d’audition: Léonel Bombardier au 450 532-4389, ou auditionsfarandole@gmail.com. Bienvenue à tous!