Conseil de la culture de l’Estrie : La concertation en marche

Estrie – Parmi les seize volets de La concertation en marche, les MRC des Sources et du Val-Saint-François projettent leurs initiatives artistiques, culturelles et la vitalité.

Vitalité, art et culture des Sources se réunit toutes les six semaines afin planifier des actions et favoriser des collaborations avec les décideurs et autres acteurs socioéconomiques du territoire. Le financement des arts et de la culture ainsi que la mise en valeur des activités artistiques et culturelles des Sources en sont les enjeux prioritaires.

À l’invitation du CCE et de Développement du Val-Saint-François (VSF), trois rencontres réunissant artistes et travailleurs culturels du VSF ont permis d’identifier les enjeux du territoire en lien avec le développement artistique et culturel, et cibler des pistes d’action. Le renouvellement de la politique culturelle et le soutien aux activités de mise en valeur des artistes et des organismes culturels sont au cœur des enjeux.

De ses volets s’ajoutent les arts médiatiques, cinéma et vidéo; arts visuels, danse, diffusion, lettres, livre et oralité; métiers; théâtre et arts du cirque; concertation artistique et culturelle de Coaticook; concertation artistique et culturelle du Haut-Saint-François (HSF); accessibilité des jeunes à la culture: groupe de codesign numérique; groupe de codesign numérique; engager un artiste; made en Estrie.

Vous désirez vous joindre à la concertation? La concertation vous intéresse? Vous souhaitez en savoir plus ou joindre un ou plusieurs des comités mentionnés ci-haut? Contactez Guillaume Houle, agent de développement, à guillaume.houle@cultureestrie.org, ou au 819 563-2744, poste223.