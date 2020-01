Briser l’isolement jusque dans la chanson

Danville (RL) - Très impliquée au sein de la communauté de la région depuis son arrivée dans la MRC des Sources il y a de cela un peu plus d’un an maintenant, Jessica Labrecque-Jobin ne laisse assurément personne indifférent.

Directrice générale de l’organisme communautaire La maison de NANA Labrecque, Jessica et son équipe mettent tout en œuvre afin de combattre l’isolement et l’exclusion sociale, en offrant notamment des repas communautaires gratuits, des conférences et le service d’une ligne d’écoute au 873-662-1451. Voilà que le volet musical y apporte sa contribution, alors que bien que Jessica s’adonne depuis l’âge de 15 ans à la chanson de style RAP, ou sa créativité lui permet également d’en écrire les paroles et musiques.

C’est donc sous le Pseudonyme de Souly, que l’artiste s’est produite en première partie de grands noms depuis ses débuts, tels que par exemple la formation Mes Aïeux et White-B. Dernièrement, un vidéoclip de la chanteuse, réalisé par la société de production Nivek Média de Sherbrooke, est allé encore plus loin dans son soutien à la cause en abordant le sujet des personnes transgenres. «J’ai une amie personnelle qui vit cette situation et je lui ai toujours dit qu’un jour j’écrirais pour elle, car c’est très important pour moi de lui apporter tout mon soutien.

J’ai donc composé une chanson qui s’intitule NAAVI qui se retrouve au cœur d’un vidéo dans lequel mon amie interprète son propre rôle, clip que l’on peut d’ailleurs voir et écouter sur la page d’accueil de notre organisme au www.lamaisonnanalabrecque.com. Je suis particulièrement contente de l’accueil que les gens ont réservé à la chanson et à son contenu, ainsi que des commentaires reçus jusqu’à maintenant. Ce sont des sujets trop souvent tabous et c’est hyper important d’en parler pour aider à comprendre et faire un pas de plus dans l’acceptation des différences.» De commenter la jeune femme.

Rappelons que les activités de l’organisme communautaire La Maison de NANA se poursuivent de façon régulière et qu’il est également possible de s’impliquer à titre de bénévoles. Pour ce qui est de la musique, MlleLabrecque nous informe la sortie d’un prochain album sous peu, tout en assurant vouloir continuer de pratiquer cet art de façon amateur, toujours dans le but d’aider à faire tomber le plus de barrières possibles en sensibilisant les gens par des méthodes qui, avouons-le, diffèrent bien souvent de la généralité.