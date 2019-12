Le chansonnier Sébastien Labonté finaliste d’un concours à Montréal

Actualités-l’Étincelle (RL) - Le chansonnier bien connu dans la région de la MRC des Sources et du Val St-François, Sébastien Labonté, revient grandi d’une expérience de concours de musique vécu dans la métropole. Parrainé par le chanteur David Jalbert et se déroulant au bar-spectacles les 2Pierrots, ce concours s’intitulant Chansonnier à Bord recrutait ses participants via des suggestions d’internautes sur Facebook. «J’avais vu passer les publicités sur les réseaux sociaux, qui demandaient aux gens de soumettre le nom d’un chansonnier amateur qui, selon eux mériterait de performer au concours et de peut-être se mériter le grand prix, soit celui d’accompagner David Jalbert et une panoplie d’artistes invités lors d’un voyage à Puerto Plata du 18 au 25 janvier 2020.

J’ai eu le privilège de voir des gens voter pour moi, si bien que j’ai finalement reçu un appel de la part de M.Jalbert m’invitant à joindre les participants du concours en question.» D’expliquer l’artiste originaire d’Asbestos et qui habite présentement la région de Windsor. Après une première étape réussie avec brio lors des qualifications de demi-finales du 17 octobre à Montréal, Sébastien était de retour sur les planches du 2Pierrots le jeudi 5 décembre dernier en prévision de la grande finale l’opposant à deux autres finalistes de l’évènement. «Nous avions comme mandat de couvrir 45 minutes de spectacles chacun, avec 75% de matériel francophone et 25% de notre choix. Au terme de notre prestation, le public et le jury sur place devaient voter dans la mesure de 50% chacun, pour le vainqueur de la soirée. Je me suis donc offert le plaisir d’interpréter notamment des chansons des Cowboys Fringants, des Colocs et bien sûr de l’ami Bob Bissonnette également.» D’ajouter M. Labonté

Au final, les résultats auront favorisé Madiba King, un artiste de qualité au ton un peu plus Jazzé. Mais qu’à cela ne tienne, Sébastien repart en ayant en poche un contrat de spectacle pour l’an prochain et le plaisir d’avoir donné son maximum. À noter que ce dernier, qui était le seul artiste à provenir de l’extérieur de la grande région de Montréal, aura eu l’occasion lors de son passage au 2Pierrots, de partager la scène avec des personnalités reconnues ainsi que de la relève québécoise, telle que les 2 Frères, Simon Morin et David Jalbert. Sébastien s’accorde maintenant quelques jours de congé avant de reprendre sa guitare en vue des spectacles qu’il offrira durant la période des fêtes, lui qui sera notamment en prestation gratuite au bar le Capi10 d’Asbestos le 31 décembre prochain à compter de 22h.