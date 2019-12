Cinq activités à faire au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier cet hiver

Valcourt – Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier accroît son offre et propose cinq nouvelles activités qui sauront plaire à tous cet hiver.

Spécialement pour le temps des Fêtes, les visiteurs sont invités à transformer un vieux jouet en un nouveau grâce à l’atelier des Bidouilleurs, du 21 décembre au 5 janvier. Les jeunes visiteurs pourront donc imiter le célèbre inventeur Joseph-Armand Bombardier, dont la première fabrication durant son enfance était un modèle réduit de locomotive propulsé par un mécanisme d’horlogerie. Le concept est simple : démantibuler, imaginer et créer!

Le Musée propose également depuis peu deux nouvelles visites guidées disponibles à l’année. Les passionnées de véhicules trouveront leur compte lors d’une visite guidée de la réserve d’une durée de 45 minutes intitulée Innover pour conquérir. Ils découvriront comment Joseph-Armand Bombardier et son équipe ont réussi à développer des véhicules flottant sur la neige, jusqu’à inventer un nouveau loisir d’hiver!

Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur l’homme derrière l’inventeur, la visite J.-A., un super bon gars est fait pour eux. Celle-ci met en lumière différentes facettes de Joseph-Armand Bombardier, de l’écologiste à l’entrepreneur en passant par le père de famille. À la fin de cette visite de 45 minutes, les visiteurs auront le sang jaune!

Un tour au musée

L’exposition temporaire Communauté Fab Lab est une autre bonne raison de faire un tour au Musée. Cette dernière permet d’en apprendre plus sur ce mouvement mondial, et de voyager en découvrant des projets imaginés par des usagers de Fab Labs distribués un peu partout sur la planète. On y voit par exemple comment, en France, on a développé un vélo en bois facile à assembler et conçu à faible coût avec des matériaux simples et recyclés.

Finalement, le 1er février 2020 est « LA » journée à ne pas manquer. Le Musée et le Centre culturel Yvonne L. Bombardier s’unissent afin d’organiser l’évènement Mordus de l’hiver proposant des activités et des spectacles gratuitement toute la journée! Spectacle de motoneiges et de quatre-roues acrobatiques, tours d’autoneiges, défilé de motoneiges, exposition et présentation commentée de motoneiges antiques et d’autoneiges, glissade sur neige, jeux gonflables et bien plus sont au programme.

Avec une programmation aussi bien garnie, une visite à Valcourt vaut définitivement le détour!