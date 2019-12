Le BEAM accueille le Petit salon du livre de Saint-Adrien

Saint-Adrien (RL) - Le petit Salon du livre de Saint-Adrien, qui en sera à sa cinquième édition, se transportera cette année dans l’enceinte de l’ancienne église du village les 7 et 8 décembre prochain. Le bureau Estrien de l’audiovisuel et du multimédia ouvrira donc ses portes aux visiteurs du salon pendant les deux jours d’activités gratuites, qui comprendront un atelier pour enfants et exclusivement de la vente de livres le samedi de 13h à 17h, alors que le lendemain il sera possible de rencontrer et d’échanger avec des auteurs de la région de 10h à 17h, en plus d’assister à des ateliers d’explications sur les fanzines et la création de carnets également. Parmi les autres nouveautés de cette année, mentionnons le 5 à 7, qui se tiendra à La Meunerie aux termes du salon le dimanche où se suivront des prestations poétiques et musicales offertes par «Littératures et autres niaiseries» ainsi que Pilou. C’est donc un rendez-vous auquel, le comité organisateur en partenariat avec la municipalité de Saint-Adrien, le BEAM et La Meunerie vous convient, au cours de la prochaine fin de semaine. Bienvenue à tous et à toutes!