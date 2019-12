La ville de Danville lance officiellement sa politique culturelle

Danville (RL) - La ville de Danville a profité de sa séance du conseil municipal de ce lundi 2 décembre, afin de lancer en sa toute première politique culturelle2019-2023. Cette politique, qui avait préalablement été adoptée en séance le 24 septembre dernier, s’échelonnera sur une période de cinq ans et aura pour but, notamment, de soutenir les actions, en lien avec les trois pôles directeurs prioritaires définis, qui sont la valorisation du patrimoine culturel de Danville, le développement de l’intérêt et de la participation des citoyens à la culture tout en les sensibilisants à son impact positif sur leur bien-être ainsi que d’accroître le tourisme culturel, en misant sur le pouvoir des arts et de la culture.

Le conseiller municipal et président du comité de travail ayant œuvré sur le dossier, M.Daniel Pitre, s’est montré on ne peut plus fier de la besogne accomplie par toute l’équipe formée de Mmes Roxane Ayotte, Chantal Dallaire, Marie Bélanger, Lori Hazine-Poisson, Rebecca Lemay-Dostie, Brigitte Martin ainsi que Chantal Pellerin, de même que messieurs Richard Letendre et Robert McKeage. Un groupe dynamique, auquel s’est greffée une panoplie de citoyens, artistes et organismes locaux. «La ville de Danville est riche en patrimoines, mais également riche en ressources humaines et en artistes.

De plus dans le contexte actuel du développement durable, il est important pour nous de tenter d’intégrer ensemble les développements économiques, sociaux culturels et environnementaux, car ce ne sont pas des silos travaillant chacun de leurs côtés, mais plutôt des aspects ayant un lien important entre eux.» De confier M.Pitre.

Pour le maire, Michel Plourde, l’adoption d’une telle politique culturelle est une belle façon de pouvoir développer davantage l’âme de la municipalité et le sentiment d’appartenance des gens qui y habitent. «C’est maintenant à l’ensemble de la population danvilloise de rendre vivante cette politique culturelle, afin de faire vibrer Danville.» A-t-il par ailleurs fièrement mentionné. Dans le but de mettre en œuvre cette initiative culturelle, la municipalité lance un appel de projets, afin de soutenir et de promouvoir le développement de projets inspirants et dynamisants, en lien avec la politique annoncée. Ainsi, les promoteurs désireux de soumettre un projet pourront le faire en remplissant le formulaire à cet effet et le remettre avant le 27 mars 2020. Pour les gens intéressés à consulter, les documents, relatifs à la politique, secs derniers seront rendus disponibles sur le site internet de la ville de Danville.