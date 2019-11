Le ballet Casse-Noisette: un incontournable au Théâtre Centennial depuis 4 ans

Richmond – Cette année, c’est la directrice de l’école de danse Les Ballets Classiques de Richmond, Cynthia Pigeon qui produira ce spectacle féérique les 14 et 15 décembre à 14h au Théâtre Centennial et c’est l’Orchestre Philharmonique des musiciens de Montréal, dirigé par le chef Philippe Ménard qui assurera la portion musicale de la production.

Cette production compte 30 musiciens professionnels et semi-professionnels, 115 élèves des Ballets Classiques de Richmond âgés de 3 à 70 ans, une cinquantaine de parents bénévoles dévoués à l’organisation de cette production-monstre, 8 danseurs professionnels dont l’un emménagé récemment à Sherbrooke et qui a dansé au Bolshoi en Russie. Nicolas Zemmour désire fonder sa compagnie de danse ici même et enseigne au Centre des arts de la scène Jean-Besré ainsi que la célèbre Véronique Giasson de l’émission Révolution! Cynthia Pigeon aura l’opportunité d’interpréter la Fée Dragée avec ce danseur de renom; cela est une chance inouïe pour les BCR ainsi que pour les spectateurs. Cette école qui n’a que 5 ans d’existence, continue de faire évoluer ses productions et les rend de plus en plus magiques. Avec les musiciens et artistes professionnels invités, Casse-Noisette est l’un des plus merveilleux cadeaux des fêtes à partager en famille et amis!

Les billets sont disponibles pour les achats en ligne sur le réseau Ovation www.ovation.qc.ca/Casse-Noisette

Les spectateurs peuvent aussi communiquer avec la billetterie du Théâtre Centennial en composant le 819-822-9692. Veuillez noter que des frais de service peuvent s’appliquer.

Obtenez plus de détails sur le site Web du Théâtre Centennial www.centennialtheatre.ca