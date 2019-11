Exposition Filles d’Ardoisie : Cinq femmes artistes du Pays de l’Ardoise au centre-ville

Richmond – Du 7 au 24 novembre, la galerie Couleurs en Principale présente les créations uniques de 5 artistes importantes de la région de Richmond-Danville. Une grande variété de peintures, sculptures et dessins seront exposé; des formats bien adaptés aux cadeaux des fêtes seront également offerts.

Cinq femmes d’expérience aux caractères affirmés, cinq artistes aux longs et singuliers parcours. Leur réunion inédite amène au centre-ville de Richmond une exposition d’art surprenante aux multiples facettes.

Portraits hyperréalistes de Béatrice Multhaupt, recyclages sensuels et inventifs de Noël-Ange Coderre, sculptures graciles et puissantes de Patricia Barromann, élaborations graphiques joyeuses de Paule Lévesque et explorations paysagères sacrées de Madeleine Lemire, durant près de deux semaines. Notre petite galerie va vibrer del’énergie de ses femmes mûres et libres!

Expérience, liberté et variété d’œuvres

Au-delà de la diversité de leurs expressions artistiques, ces 5 artistes ont toutes en commun leur longue expérience professionnelle. Après de solides parcours académiques, elles sont souvent passées par l’enseignement et ont initié très tôt leur carrière artistique. Cette maitrise professionnelle et leur long parcours créatif semblent leur apporter aujourd’hui une parfaite liberté d’expression qui teinte leurs pièces d’une aura joyeuse et sereine.

Dessins sur mylar, fragments de fonderie, papiers mâchés, huile sur toile, empâtements d’acrylique sur bois, bronze patinés, sculptures sur bois, une grande variété de techniques et supports témoignent de la diversité des approches.

Une section pour les cadeaux des fêtes permettra aux visiteurs de se procurer des pièces plus petites, des reproductions et des sérigraphies en marge des œuvres principales.