Museomix Québec s’empare du Musée de l’ingéniosité pendant 3 jours

Valcourt – Après le Musée de la civilisation de Québec, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée des beaux-arts de Québec et le Monastère des Augustines, c’est au tour du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier de Valcourt d’accueillir la nouvelle édition de Museomix Québec du 8 au 10 novembre 2019.

Museomix, c’est un marathon créatif, intensif et festif. En trois jours seulement, des équipes pluridisciplinaires formées sur place vont repousser les limites, innover et créer devant public des dispositifs qui visent à rendre plus accessible certains contenus du musée. Leurs armes : un arsenal technologique de pointe, leurs multiples talents, leur imagination et des litres de café!

Regroupant des participants venant de tous horizons, les équipes sont composées de plusieurs profils : codeurs, communicateurs, graphistes, experts en contenu, médiateurs, designers, bricoleurs qui travaillent sur un thème choisi et mettent en commun leur passion et leur savoir-faire pour offrir expériences et découvertes inédites aux visiteurs.

D’envergure internationale, Museomix est le premier marathon créatif qui croise les regards et les talents au sein d’institutions culturelles. Créé en France en 2011, le concept s’est étendu à l’international en 2012 et est accueilli en 2019 simultanément dans 7 pays, 12 lieux et 12 musées! Fêtant sa cinquième édition au Québec, l’évènement aura lieu pour la première fois en dehors des métropoles, dans la ville des habitants au sang jaune. Nous invitant à remuer nos méninges, la vision de Museomix est directement en lien avec celle de l’inventeur Joseph-Armand Bombardier. L'édition 2019 prouvera hors de tout doute que l’ingéniosité est dans notre ADN.

Museomix et le Musée invitent les curieux et les ingénieux de tous les âges à venir observer et tester les prototypes créés par les équipes participantes lors des portes ouvertes gratuites le dimanche 10 novembre de 13 h à 16 h.

À propos de Museomix

Les talents museomixeurs convergent dans l’institution choisie et collaborent pour développer, concevoir, fabriquer, tester de nouveaux dispositifs, afin de réinventer l’expérience et la médiation muséales grâce au numérique. Le public est convié en fin de course pour découvrir leurs prototypes. Le slogan officiel de Museomix, « People make museum », traduit bien l’esprit de proximité, d’ouverture, de liberté de création et de diffusion dans lequel se déroule l’évènement.