Le Centre d’Art reçoit Andréa Lindsay et Luc De Larochelière

Richmond – Le Centre d’Art de Richmond est heureux de recevoir le duo Lindsay/De Larochelière le 9 novembre, dès 20h, à la salle Patrick-Quinn. Après le succès immédiat de l’album et de la tournée de spectacle C’est d’l’amour ou c’est comme, Luc De Larochelière et Andrea Lindsay reviennent cet automne avec un deuxième opus et un nouveau spectacle.

Cette rencontre de deux univers se fonde à merveille, sans jamais perdre leurs couleurs distinctives: une écriture fine, des textes touchants, des mélodies accrocheuses et des musiques mariant le folk et la pop. Un album très attendu et une valeur sûre sur scène!

Appuyés par de solides musiciens, Marc Pérusse (chef et guitares et basse), Marc Papillon (basse, guitare et clavier) et Justin Allard (batterie), Luc et Andrea proposent un spectacle à la rythmique plus musclée, de nouvelles chansons aux textes souvent plus percutants et incisifs et les chansons les plus appréciées de leur premier album.

Pour acheter des billets et consulter la programmation2019-2020: www.centredartderichmond.ca ou 819 826-2488.