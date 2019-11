L’univers des célèbres « dragons-patates » désormais accessible aux tout-petits !

Estrie - Qu’il soit question de découvrir le monde fascinant des mots ou de trouver un nouvel ami, la petite dragouille ne donne pas sa place. Par le biais d’histoires rigolotes et d’illustrations colorées, les albums de cette nouvelle collection initient le jeune lectorat à l’univers farfelu des dragouilles. Dans Des mots partout, la petite dragouille se réjouit de savoir enfin lire. Désormais, elle remarque les mots sur le menu du restaurant, sur les étiquettes de ses vêtements, et surtout, dans les livres! Dans Un ami pour la vie, la petite dragouille cherche un nouveau compagnon avec qui s’amuser. Une girafe, peut-être? Et pourquoi pas un paresseux?

Des albums conçus pour les premiers lecteurs, inspirés de la collection originale, vendue à plus de 200 000 exemplaires au Québec!

Née à Sherbrooke, Karine Gottot détient un diplôme en enseignement de la géographie et de l’histoire au secondaire. Après avoir œuvré comme enseignante et animatrice auprès des jeunes durant une quinzaine d’années, elle entreprend une formation en nouvelles technologies, puis fonde sa propre agence de communication jeunesse en 2007. La même année, elle recrute Maxim Cyr et ensemble ils imaginent Les dragouilles qui verront le jour trois ans plus tard.

Natif de Montréal, Maxim Cyr a étudié en design graphique à l’Université du Québec à Montréal. En 2010, il coproduit la série Les dragouilles avec Karine Gottot, puis en 2015, crée sa première série solo, Victor et Igor, une bande dessinée humoristique également publiée aux Éditions Michel Quintin.