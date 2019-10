Héritage du Val-Saint-François demande au Centre d’art la tenue d’une assemblée d’information publique

Richmond – Depuis l’annonce du projet de déménagement du Centre d’art de Richmond au Centre Sainte-Famille, les médias sociaux sont en ébullition et les échanges sont passionnés. Alors que certains saluent cette extraordinaire opportunité, d’autres s’opposent fermement à cette décision. Chacun cherche à obtenir réponse à ses questions, mais pour l’instant, la rumeur a produit de nombreuses informations contradictoires.

De son côté, Héritage du Val-Saint-François aimerait obtenir des précisions sur le projet qui ne manquera pas de toucher l’aspect patrimonial de l’église Sainte-Famille. Cette église est, rappelons-le, l’une des premières œuvres (1938) de l’architecte Jean Berchmans Gagnon à l’ouverture de son cabinet. Réunis en conseil le 15 octobre dernier, les administrateurs demandent donc aux dirigeants du Centre d’art la tenue d’une assemblée d’information publique pour exposer plus clairement son projet sous son aspect patrimonial.

Lors de sa fondation il y a sept ans, Héritage du Val-Saint-François s’est donné comme mission de protéger et valoriser les patrimoines de la région. L’organisme agit par l’information, l‘organisation d’activités de sensibilisation et la diffusion, en partenariat avec la MRC, d’une très importante base de données du patrimoine bâti. Il offre également des formations aux CCU (Comité consultatif d’urbanisme) des municipalités, des conférences sur la technologie des bâtiments anciens et des sorties guidées en milieux patrimoniaux.

Pour en apprendre davantage sur la façon de protéger et valoriser le patrimoine collectif, visitez le site Heritageduval.org.

(Source : Laurent Frey)